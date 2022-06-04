Росприроднадзор топит за авоськи
Изменение экопривычек позволит остановить необратимый процесс загрязнения на планете, считает глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Руководитель ведомства, призвала вместо полиэтиленовых пакетов использовать авоськи, выступая на VIII книжном фестивале «Красная площадь» 4 июня.
В недавнем прошлом люди носили авоськи, массово сдавали макулатуру, стеклянную посуду и металлом, не задумываясь об экологичности, потому что это было нормой жизни. Глава ведомства считает, что полезный опыт следует передать новым поколениям:
«Государство вкладывает деньги, чтобы убрать свалки, наказывает нарушителей, которые сбрасывают стоки в реки и моря. Активисты не дают скучать ни власти, ни бизнесу, поднимая разные вопросы и проблемы. Но ничего не поменяется, пока мы не поменяем свои экопривычки. Начните с авоськи, она в тренде сейчас. Её многоразовое использование вместо пакетов – это первый шаг к изменениям», - подчеркнула Светлана Родионова в ходе лекции «Внедрение экопривычек во имя будущего поколения» на самом большом книжном фестивале страны.
Руководитель Росприроднадзора рассказала о Международной детско-юношескую премии «Экология – дело каждого», цель которой - прививать новую экокультуру детям. В ней участвуют более 6 тысяч работ из всех регионов России и 14 зарубежных государств.
Светлана Родионова и здесь ратует за перестройку экосознания, ведь, начинать преображение мира стоит лишь со смены собственных экопривычек.
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