Росприроднадзор открыл экокласс в «Орленке»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» при поддержке ПАО «Полюс» открыла экологический класс с уникальной лабораторией для исследований во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орленок».

В новом классе ребята смогут углубленно изучать биологию и химию, а также проводить исследовательские работы. В кабинете установлено современное оборудование, в том числе стеллаж для проращивания семян и выращивания рассады многолетних и однолетних цветов, аэропонная установка для черенкования комнатных и декоративных плодово-ягодных растений и другие приборы. Отмечается, что в экоклассе будут обучаться не только дети из профильных смен, но и ребята из других отрядов.

После открытия руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования провела урок по «Экологии».

«Я здесь, чтобы донести единственную мысль: экология – дело каждого. Активность и неравнодушие к природе дали вам билет сюда – в «Орленок». Кто-то из вас прислал больше сотни работ, а многие привели в проект своих друзей. И когда таких болеющих за сохранение природы станет больше, вместе мы сможем сделать планету чище», - заявила Радионова.

Заместитель гендиректора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков считает, что открытие экокласса – это своевременное решение.

«Уже сейчас ребята предлагают решения недетских экологических проблем. Наша задача поддержать их, дать хороший старт. Углубленное изучение биологии поможет им лучше понять не только способы сохранения природы, но и почему это важно делать», - подчеркнул он.

Полсотни активных участников премии «Экология – дело каждого» от АО «ОХК «Уралхим» получили бесплатные путевки в «Орленок» на смену, которая проходит до 19 июня 2022 года.

Генпартнером премии является АНО «Центр «Арктические инициативы», федеральными - ВДЦ «Орленок», Московский зоопарк, АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим». Проект также поддержали «Российское движение школьников», гранд отель «Жемчужина» и киностудия «Союзмультфильм».

Генеральными информационными партнерами стали МИА «Россия сегодня» и радиостанция Business FM. Событие также освещали «Известия», «Комсомольская правда», телеканал «МИР», «Детское радио», «Регнум», информационно-образовательный проект ТАСС – Ньюм, Fanabi, журнал «Экоград» и газета «Петербургский дневник».

