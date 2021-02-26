Росприроднадзор потребовал от «Норникеля» 12,5 млн рублей из-за слива сточных вод

Енисейское управление Росприроднадзора направило в отношении «Норильского никеля» иск в суд с требованием взыскать более 12,5 миллионов рублей из-за сброса сточных вод в тундру с Талнахской обогатительной фабрики в июне 2020 года, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.

В иске утверждается, что выброс сточных вод привел к загрязнению почвы. Это подтверждает проведенная природоохранным ведомством экспертиза. В результате массовая доля органического вещества в месте загрязнения значительно снизилась.

Черная полоса «Норникеля»

Разлив топлива ранее произошел из резервуара ТЭЦ-3 «Норникеля» в Норильске. Из-за аварии более 20 тысяч тонн солярного топлива попали в реки и землю. Суд взыскал с Норильско-Таймырской энергетической компании, дочерней компании «Норникеля» 146 млрд рублей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Instagram
ТЕГИ:ЭкологияИскРосприроднадзорНорникель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры