Росприроднадзор потребовал от «Норникеля» 12,5 млн рублей из-за слива сточных вод
Енисейское управление Росприроднадзора направило в отношении «Норильского никеля» иск в суд с требованием взыскать более 12,5 миллионов рублей из-за сброса сточных вод в тундру с Талнахской обогатительной фабрики в июне 2020 года, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.
В иске утверждается, что выброс сточных вод привел к загрязнению почвы. Это подтверждает проведенная природоохранным ведомством экспертиза. В результате массовая доля органического вещества в месте загрязнения значительно снизилась.
Разлив топлива ранее произошел из резервуара ТЭЦ-3 «Норникеля» в Норильске. Из-за аварии более 20 тысяч тонн солярного топлива попали в реки и землю. Суд взыскал с Норильско-Таймырской энергетической компании, дочерней компании «Норникеля» 146 млрд рублей.
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