Росприроднадзор потребовал от «Норникеля» 12,5 млн рублей из-за слива сточных вод

Енисейское управление Росприроднадзора направило в отношении «Норильского никеля» иск в суд с требованием взыскать более 12,5 миллионов рублей из-за сброса сточных вод в тундру с Талнахской обогатительной фабрики в июне 2020 года, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.

В иске утверждается, что выброс сточных вод привел к загрязнению почвы. Это подтверждает проведенная природоохранным ведомством экспертиза. В результате массовая доля органического вещества в месте загрязнения значительно снизилась.