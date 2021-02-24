Черная полоса «Норникеля»

Работы на двух рудниках «Норильского никеля» частично приостановлены из-за подтопления.

Поступление грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» было зафиксировано еще 12 февраля. Компания приняла решение о частичной приостановке работы рудника до прекращения его подтопления для обеспечения безопасности сотрудников. Одновременно такие же меры приняты на руднике «Таймырском», поскольку между ними есть связанные выработки. Как говорится в сообщении компании, ведутся работы по возведению перемычки, чтобы остановить дальнейшее поступление воды. Последствия инцидента для производственной деятельности компании будут оцениваться после окончания восстановительных работ.

Инцидент на рудниках – как минимум третье за неполный год ЧП на объектах «Норникеля». В начале февраля суд обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) - «дочку» «Норникеля» уплатить астрономическую сумму в виде компенсации за ущерб, причиненный природе при разливе топлива в Норильске.

В результате разрушения резервуара на норильской ТЭЦ-3 29 мая 2020 года на земле оказалось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое затем попало в местные реки. Росприроднадзор оценил сумму ущерба в 148 млрд рублей. Суд уменьшил ее лишь немного, до 146 миллиардов. После оглашения вердикта совладелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания сделала выводы из происшествия.

А буквально через две недели после этого решения суда, 20 февраля произошла авария на Норильской обогатительной фабрике, которая входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей». Там обрушилось здание одного из цехов, в результате чего погибли три человека. Как сообщил Следственный комитет, еще в 2018 году эксперты пришли к заключению, что конструкции здания было необходимо отремонтировать к декабрю 2020 года, но этого не было сделано. Сегодня же стало известно о задержании директора предприятия.

Инцидент с гибелью рабочих на обогатительной фабрике давил на котировки акций «Норникеля» в течение среды. Снижение на торгах Мосбиржи составляло около 3%, однако в последние минуты торговой сессии оказала свое влияние и новость о частичной приостановке работы рудников из-за подтопления. По данным «Интерфакса», акции компании усилили падение до 4,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

