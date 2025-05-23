Росприроднадзор добился превышения плановых показателей суммы экосбора в 2,8 раз

Усовершенствованные правовые механизмы по регулированию ответственности бизнеса по утилизации отходов, а также большая профилактическая работа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обеспечили сумму экологического сбора в размере 19,7 млрд, что в 2,8 раза больше плана. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе XI Невского международного экологического конгресса.

Так, в прошлом году фактическая сумма сбора составила 3,77 млрд рублей.

Радионова подчеркнула, что одной из причин увеличения экологического сбора стало начало функционирования новой, более прозрачной системы расширенной ответственности производителей. Помимо этого, в течение года проводилась огромная системная работа по профилактике.

Она добавила, что Росприроднадзор информирует компании через сайт, проводит семинары и вебинары. Также в рамках проверки отчетности в 2024 году мы направили почти 39 тысяч требований и актов контроля, а с начала 2025 года разослано еще более 2 тысяч документов.

В Росприроднадзоре отметили, что также сыграло положительную роль налаженное межведомственное взаимодействие. Так, ведомство взяло на вооружение данные ФТС и ЦРПТ, а оптимизации процессов организации помогли технологии искусственного интеллекта.

Лидером среди регионов по «экологическому сбору» стала Москва - за год сумма составила 12 млрд рублей. В десятку вошли Рязанская, Московская, Новосибирская области и Санкт-Петербург.

