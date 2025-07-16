В России намерены ввести учет домашних животных
Правительство России планирует ввести в стране учет домашних животных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по вопросам ответственного обращения с животными.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана. Документ предполагает разработку и внесение в кабмин проектов федеральных законов, в том числе о регулировании деятельности по содержанию и разведению домашних, а также диких животных, введении системы реагирования на обращения о причинении животными вреда здоровью.
«Внесение в Федеральный закон и отдельные законодательные акты... изменений, предусматривающих ведение учета домашних животных», - говорится в одном из пунктов документа.
Реализовать его планируется в июле 2025-го – мае 2026 года.
Ранее правительство поддержало законопроект об увеличении штрафов для владельцев за нарушение требований к содержанию животных, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru