В России намерены ввести учет домашних животных

Правительство России планирует ввести в стране учет домашних животных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по вопросам ответственного обращения с животными.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана. Документ предполагает разработку и внесение в кабмин проектов федеральных законов, в том числе о регулировании деятельности по содержанию и разведению домашних, а также диких животных, введении системы реагирования на обращения о причинении животными вреда здоровью.

«Внесение в Федеральный закон и отдельные законодательные акты... изменений, предусматривающих ведение учета домашних животных», - говорится в одном из пунктов документа.

Реализовать его планируется в июле 2025-го – мае 2026 года.

Ранее правительство поддержало законопроект об увеличении штрафов для владельцев за нарушение требований к содержанию животных, пишет RT.

