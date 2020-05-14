Роспотребназдор рекомендует школам начинать уроки в разное время

Ранее НСН писала, что школы, открывшись после ограничений из-за коронавируса, могут отменить общие перемены. Соответствующая рекомендация указана в документе Роспотребнадзора. Также ведомство советует школам отказаться от проведения любых массовых мероприятий.

Среди прочих рекомендаций также дезинфекция кабинетов, помещений, установка дозатора с антисептиком при входе в школу.

Между тем, выпускники школ в этом году будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена только два предмета на свой выбор, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. По его словам, 11-классникам надо будет определиться в зависимости от того, какие предметы необходимы для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.

Глушко подтвердил, что кампания по сдаче ЕГЭ пройдет позже определенного ранее срока - 8 июня экзамен будет невозможно провести в сложившихся условиях из-за пандемии коронавируса.









