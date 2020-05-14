Роспотребназдор рекомендует школам начинать уроки в разное время
После снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19, российским школам рекомендуют начинать уроки в разное время. Это мера позволит уменьшить взаимодействие детей друг с другом, заявили в Роспотребнадзоре. Кстати, ведомство разработало целый ряд рекомендаций для учебных заведений, пишет РИА Новости.
Так, за каждым классом должно быть закреплено отдельное учебное помещение, а общение школьников разных классов во время перемен и прогулок должно быть исключено. Кроме того, под запретом остается проведение массовых мероприятий. Также школам, по возможности, рекомендуют сократить и число обучающихся в классе, отмечает РЕН ТВ.
Ранее НСН писала, что школы, открывшись после ограничений из-за коронавируса, могут отменить общие перемены. Соответствующая рекомендация указана в документе Роспотребнадзора. Также ведомство советует школам отказаться от проведения любых массовых мероприятий.
Среди прочих рекомендаций также дезинфекция кабинетов, помещений, установка дозатора с антисептиком при входе в школу.
Между тем, выпускники школ в этом году будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена только два предмета на свой выбор, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. По его словам, 11-классникам надо будет определиться в зависимости от того, какие предметы необходимы для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
Глушко подтвердил, что кампания по сдаче ЕГЭ пройдет позже определенного ранее срока - 8 июня экзамен будет невозможно провести в сложившихся условиях из-за пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru