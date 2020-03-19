Режим повышенной готовности из-за COVID-19 введен на всей территории РФ

Властям всех 85 регионов России принято решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, а также отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

Отмечается, что россиянам рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж. Работодатели должны усилить контроль за сотрудниками – необходимо не допускать появления на рабочем месте людей с симптомами инфекционных заболеваний, сообщает телеканал 360.