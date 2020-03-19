Режим повышенной готовности из-за COVID-19 введен на всей территории РФ
Властям всех 85 регионов России принято решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, а также отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.
Отмечается, что россиянам рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж. Работодатели должны усилить контроль за сотрудниками – необходимо не допускать появления на рабочем месте людей с симптомами инфекционных заболеваний, сообщает телеканал 360.
Ранее НСН сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, что следует делать и чего категорически нельзя гражданам, которые находятся на двухнедельном карантине по коронавирусу.
На сайте ведомстве говорится, что им запрещается покидать свой дом, даже для того, чтобы выкинуть мусор, купить продукты или получить посылку Правильнее всего находиться в изолированной комнате, пользоваться отдельной посудой, полотенцами и индивидуальными средствами гигиены.
Добавим, за минувшие сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Свежие данные поступили от Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Теперь на территории России 199 зараженных человек, пишут Дни.ру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В России летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано
- Новым главой Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов
- Адвокат: «Удаленка» пойдет на пользу российским судам
- Аналитик: США не допустят обнуления нефти
- Режим повышенной готовности из-за COVID-19 введен на всей территории РФ