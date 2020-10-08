Роспотребнадзор: Женщины заражаются COVID-19 чаще мужчин
Женщины в России заражаются новой коронавирусной инфекцией чуть чаще, чем мужчины. С таким заявлением выступил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. При этом, он подчеркнул, что этот перевес незначительный – в 2-3%, подчеркивает ТАСС.
Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекцией в мире заразились более 36 млн человек, жертвами COVID-19 свыше 1 миллиона.. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 1 миллиона 250 тысяч случаев заражения, выздоровели более 1 миллиона пациентов, умерли чуть более 22 тысяч человек.
Между тем, в Кремле считают статистику по COVID-19 поводом для серьезной обеспокоенности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране осложняется ситуация с распространением коронавируса. По ее словам, рост наблюдается в 60 российских регионах, подчеркивает RT. При этом 20 субъектах ситуация стабильная, а в части даже идет снижения уровня заболеваемости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru