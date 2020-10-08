Попова: Говорить о новой волне коронавируса не стоит
Процесс распространения коронавируса в России идёт с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», - подчеркнула Попова.
Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что действующие в России меры профилактики COVID-19 эффективны, и их неукоснительное соблюдение позволит избежать новых ограничений.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее заявил, что большинство стран реагирует на коронавирусную инфекцию на твердую двойку или на тройку с минусом.
Однако, по его мнению, есть страны, которые демонстрируют очень хорошую организацию в борьбе с COVID-19, в частности Китай. Среди других стран с «адекватной организацией обеспечения биологической безопасности» он выделил Южную Корею и Вьетнам, сообщает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru