Попова: Говорить о новой волне коронавируса не стоит

Процесс распространения коронавируса в России идёт с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», - подчеркнула Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что действующие в России меры профилактики COVID-19 эффективны, и их неукоснительное соблюдение позволит избежать новых ограничений.