Роспотребнадзор заявил о завершении прививочной кампании в Москве

«За счет всех источников финансирования ... привито 7 728 080 человек, что составляет 61,1% от численности населения города», — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор добавил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице соответствует осенне-зимнему сезону. За последнюю неделю зафиксировано снижение показателей заболеваемости во всех возрастных группах.

«При этом заболеваемость среди детей 0-2 лет, 3-6 лет и 7-14 лет - ниже эпидемических порогов», — указали в федеральной службе.

Между тем глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал гражданам носить маски в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями, пишет RT.

