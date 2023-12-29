Роспотребнадзор заявил о завершении прививочной кампании в Москве
Вакцинация в медорганизациях Москвы завершена, прививки сделали более 7,7 миллиона горожан. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.
«За счет всех источников финансирования ... привито 7 728 080 человек, что составляет 61,1% от численности населения города», — отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор добавил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице соответствует осенне-зимнему сезону. За последнюю неделю зафиксировано снижение показателей заболеваемости во всех возрастных группах.
«При этом заболеваемость среди детей 0-2 лет, 3-6 лет и 7-14 лет - ниже эпидемических порогов», — указали в федеральной службе.
Между тем глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал гражданам носить маски в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru