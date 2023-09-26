В Москве более 1,2 млн человек сделали прививки от гриппа
Свыше 1,2 млн человек привились от гриппа в Москве, всего в настоящий момент в столицу уже поступило более 4 млн доз вакцин. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что на 38-й неделе текущего года в столице заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует периоду. Подчеркивается, что показатели заболеваемости незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН дал советы, как пережить осенний подъем гриппа и коронавируса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru