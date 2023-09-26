В Москве более 1,2 млн человек сделали прививки от гриппа

Отмечается, что на 38-й неделе текущего года в столице заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует периоду. Подчеркивается, что показатели заболеваемости незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН дал советы, как пережить осенний подъем гриппа и коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

