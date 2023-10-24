Роспотребнадзор заявил о стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ

В ведомстве отметили, что рост заболеваемости начался в начале сентября и к третьей декаде месяца достиг своего пика, после чего «начался постепенный спад».

«В настоящее время отмечается стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп», - указано в сообщении.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что 2023 год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».