Роспотребнадзор заявил о стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остаётся на уровне значений прошлой недели, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что рост заболеваемости начался в начале сентября и к третьей декаде месяца достиг своего пика, после чего «начался постепенный спад».
«В настоящее время отмечается стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп», - указано в сообщении.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что 2023 год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru