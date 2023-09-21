Врач Шевко: Антибиотики не помогут при лечении гриппа и ОРВИ

Вирусы являются причиной возникновения гриппа и простуды, а антибиотики являются препаратами, которые направлены на уничтожение бактерий. Об этом напомнила врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко в разговоре с «Газетой.Ru».

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Она отметила, что вирусы не имеют тех структур, на которые действуют антибиотики. Поэтому, указала Шевко, прием антибиотика никак не ухудшает жизнь вирусу.

Врач также подчеркнула, что бесконтрольное и массовое лечение антибиотиками способствует выработке сверхбактерий. А им в свою очередь не страшны современные препараты, добавила Шевко.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в пресс-центре НСН рассказал о недостатке лекарств для нуждающихся в них людей из-за покупки препаратов без рецепта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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