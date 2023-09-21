Врач Шевко: Антибиотики не помогут при лечении гриппа и ОРВИ
Вирусы являются причиной возникновения гриппа и простуды, а антибиотики являются препаратами, которые направлены на уничтожение бактерий. Об этом напомнила врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко в разговоре с «Газетой.Ru».
Она отметила, что вирусы не имеют тех структур, на которые действуют антибиотики. Поэтому, указала Шевко, прием антибиотика никак не ухудшает жизнь вирусу.
Врач также подчеркнула, что бесконтрольное и массовое лечение антибиотиками способствует выработке сверхбактерий. А им в свою очередь не страшны современные препараты, добавила Шевко.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в пресс-центре НСН рассказал о недостатке лекарств для нуждающихся в них людей из-за покупки препаратов без рецепта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
- Херш: Продолжение наступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж
- Врач Шевко: Антибиотики не помогут при лечении гриппа и ОРВИ
- Минобороны: Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow
- В Ингушетии двое подростков подорвались на найденной во дворе гранате
- Херш: Разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону
- Минобороны России: нанесены удары по объектам военной промышленности
- ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30 процентов
- Украина договорилась со Словакией по экспорту зерна
- Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru