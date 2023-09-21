Врач Шевко: Антибиотики не помогут при лечении гриппа и ОРВИ

Она отметила, что вирусы не имеют тех структур, на которые действуют антибиотики. Поэтому, указала Шевко, прием антибиотика никак не ухудшает жизнь вирусу.

Врач также подчеркнула, что бесконтрольное и массовое лечение антибиотиками способствует выработке сверхбактерий. А им в свою очередь не страшны современные препараты, добавила Шевко.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в пресс-центре НСН рассказал о недостатке лекарств для нуждающихся в них людей из-за покупки препаратов без рецепта, передает «Радиоточка НСН».

