Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости острым гепатитом В в 16 раз

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении случаев заболевания острым гепатитом В в 16 раз. Такие результаты наблюдений за последние 15 лет она представила в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, она отметила, что Россия является одним из лидеров по этому показателю в мире. Однако, наблюдается проблема хронического гепатита В, но ученые работают над специальным препаратом в этом направлении.