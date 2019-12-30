Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости острым гепатитом В в 16 раз
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении случаев заболевания острым гепатитом В в 16 раз. Такие результаты наблюдений за последние 15 лет она представила в эфире телеканала «Россия 24».
При этом, она отметила, что Россия является одним из лидеров по этому показателю в мире. Однако, наблюдается проблема хронического гепатита В, но ученые работают над специальным препаратом в этом направлении.
RT отмечает, что в ноябре стало известно, что Роспотребнадзор уже создал новые подходы для борьбы с хроническим гепатитом В, которые позволят полностью исцелить человека без воздействия на его геном.
Как сообщала НСН летом, Минздрав РФ составит тройку наиболее опасных для граждан страны инфекционных заболеваний. Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова утверждала тогда, что лидирующие позиции по распространению занимает гепатит.
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