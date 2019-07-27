Минздрав назвал самые опасные инфекционные болезни россиян
Минздрав РФ составит тройку наиболее опасных для граждан страны инфекционных заболеваний. Их назвала главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова.
Она утверждает, что лидирующие позиции по распространению занимает гепатит.
«Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования современных методов лечения», - цитирует Малинникову RT.
На втором месте по степени опасности находится корь. По словам представителя Минздрава, вакциноуправляемость болезни не сдерживает темпов роста заболевания.
На третьей позиции Малинникова отметила ВИЧ как решаемую медицинскую проблему.
Ранее Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский рассказал НСН, как лечение ВИЧ-инфицированных влияет на рост количества больных.
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