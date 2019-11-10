Роспотребнадзор открыл новый способ лечения гепатита В

Специалисты научно-консультативного клинико-диагностического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новые подходы в лечении хронического гепатита В. Уточняется, что методы позволят полностью избавиться от болезни без воздействия на геном человека. Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь на главу ведомства Анну Попову.

Уточняется, что заболевание теперь можно будет вылечить с помощью геномного редактирования. Отмечается, что при применении такого метода погибнут до 99% вирусных частиц.

Кроме того, институт Роспотребнадзора создал первые отечественные реагенты, позволяющие выявить мутацию устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии, которая имеет связь с мутацией в генах.

Ранее НСН писала, что Минздрав РФ составит тройку наиболее опасных для граждан страны инфекционных заболеваний. Их назвала главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова. Она утверждает, что лидирующие позиции по распространению занимает гепатит.

