Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в РФ

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России за последнюю неделю, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

ВОЗ: за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%

По данным ведомства, за 34-ю неделю в стране зарегистрировано более четырёх тысяч случаев, в основном выявляется штамм «омикрон».

«В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем COVID-19 по состоянию на 28 августа в базу VGARus с нарастающим итогом загружено почти 271 тысяч геномных последовательностей», - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в федеральном оперштабе заявили, что рост заражения коронавирусом фиксируется в 46 регионах, за последнюю неделю были госпитализированы 1035 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоссияРоспотребнадзор

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