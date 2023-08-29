Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в РФ

По данным ведомства, за 34-ю неделю в стране зарегистрировано более четырёх тысяч случаев, в основном выявляется штамм «омикрон».

«В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем COVID-19 по состоянию на 28 августа в базу VGARus с нарастающим итогом загружено почти 271 тысяч геномных последовательностей», - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в федеральном оперштабе заявили, что рост заражения коронавирусом фиксируется в 46 регионах, за последнюю неделю были госпитализированы 1035 человек, передает «Радиоточка НСН».

