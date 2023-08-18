ВОЗ: за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%

За 28 дней число случаев инфицирования коронавирусом в мире выросло на 63%, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ: за месяц число заражений коронавирусом в мире увеличилось почти вдвое

С 17 июля по 13 августа COVID-19 в мире заразились более 1,4 млн человек. Более 2,3 тыс. скончались.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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