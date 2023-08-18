ВОЗ: за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%
18 августа 202306:43
За 28 дней число случаев инфицирования коронавирусом в мире выросло на 63%, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
С 17 июля по 13 августа COVID-19 в мире заразились более 1,4 млн человек. Более 2,3 тыс. скончались.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ: за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%
- В Германии признали провал контрнаступления Украины
- Белый дом: США готовы к переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова
- Пентагон: Россия продолжает программы по разработке биооружия
- Кандидат в президенты Рамасвами: США могут исчезнуть в случае конфликта с РФ и КНР
- В Минобороны РФ рассказали, в какой части Москвы упал беспилотник
- Собинин: Уничтожен беспилотник, который пытался пролететь в Москву
- Меликов: Одна из причин трагедии в Махачкале - халатность надзорных органов
- В Конгрессе США заявили, что контрнаступление ВСУ провалилось
- США одобрили передачу Украине F-16
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru