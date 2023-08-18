ВОЗ: за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%

С 17 июля по 13 августа COVID-19 в мире заразились более 1,4 млн человек. Более 2,3 тыс. скончались.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

