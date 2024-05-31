Роспотребнадзор заявил о некорректной оценке ВОЗ заболеваемости корью

Ранее СМИ со ссылкой на данные ВОЗ сообщили, что Россия стала третьей в Европейском регионе по числу выявленных случаев кори с апреля 2023 - марте 2024 года. Организация подсчитала, что за год в РФ зарегистрировали 18 977 заболевших. Первые места списка заняли Казахстан и Азербайджан, пишет Ura.ru.

Как отметили в Роспотребнадзоре, обращает на себя внимание «некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори». По данным ведомства, в мире продолжается рост заболеваемости, согласно данным на апрель, всего зафиксировано 120,3 тысячи случаев, свыше 47% из них — в Европейском регионе.

«Вызывают сомнения публикуемые данные об инфекционной заболеваемости, в том числе корью, в странах ЕС. Европа столкнулась с наплывом беженцев из Украины, большинство из них не привиты», — подчеркнули в федеральной службе.

По данным Роспотребнадзора, в европейскую статистику не включены трудовые мигранты, беженцы и другие труднодоступные группы населения, их иммунизацию не проводят. При этом в России действует система индивидуального учета и эпидрасследования каждого случая любого инфекционного заболевания либо подозрения на него.

