Роспотребнадзор заявил о некорректной оценке ВОЗ заболеваемости корью
Оценки Всемирной организации здравоохранения по эпидемиологической ситуации с корью некорректны, в частности, в статистике не всегда учитывают мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ранее СМИ со ссылкой на данные ВОЗ сообщили, что Россия стала третьей в Европейском регионе по числу выявленных случаев кори с апреля 2023 - марте 2024 года. Организация подсчитала, что за год в РФ зарегистрировали 18 977 заболевших. Первые места списка заняли Казахстан и Азербайджан, пишет Ura.ru.
Как отметили в Роспотребнадзоре, обращает на себя внимание «некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори». По данным ведомства, в мире продолжается рост заболеваемости, согласно данным на апрель, всего зафиксировано 120,3 тысячи случаев, свыше 47% из них — в Европейском регионе.
«Вызывают сомнения публикуемые данные об инфекционной заболеваемости, в том числе корью, в странах ЕС. Европа столкнулась с наплывом беженцев из Украины, большинство из них не привиты», — подчеркнули в федеральной службе.
По данным Роспотребнадзора, в европейскую статистику не включены трудовые мигранты, беженцы и другие труднодоступные группы населения, их иммунизацию не проводят. При этом в России действует система индивидуального учета и эпидрасследования каждого случая любого инфекционного заболевания либо подозрения на него.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru