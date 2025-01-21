Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% за неделю

Заболеваемость ОРВИ в России увеличилась почти на 30% за неделю, коронавирусной инфекцией – на 2,8%, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

Отмечается, что за третью неделю этого года рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями увеличился на 29,1% по сравнению с прошлой неделей. Согласно данным, зарегистрировано 572,9 тысячи случаев.

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Надзорное ведомство указало, что превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах государства, а в 27 субъектах РФ число госпитализированных выросло на 30% и более по сравнению с прошлой неделей.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН заявила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ожидается пандемия гриппа, однако пока неизвестно, когда она наступит и какой силы будет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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