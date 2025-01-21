Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% за неделю

Заболеваемость ОРВИ в России увеличилась почти на 30% за неделю, коронавирусной инфекцией – на 2,8%, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

Отмечается, что за третью неделю этого года рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями увеличился на 29,1% по сравнению с прошлой неделей. Согласно данным, зарегистрировано 572,9 тысячи случаев.