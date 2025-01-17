Депздрав Москвы: Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в столице стабильная

Отмечается, что эпидемические пороги не превышены, каких-либо групповых вспышек и очагов отдельных видов респираторных вирусов не отмечается. В депздраве также указали, что в статистике заболеваемости сегодня в Москве преобладают ОРВИ не гриппозной этиологии, в основном риновирусы.

Подчеркивается, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, легко поддаются лечению и протекают в легкой форме. Специалисты напомнили, что своевременное обращение к врачу поможет избежать развития тяжелых форм и осложнений.

