Депздрав Москвы: Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в столице стабильная

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве стабильная, заболеваемость в городе соответствует текущему сезону. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

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Отмечается, что эпидемические пороги не превышены, каких-либо групповых вспышек и очагов отдельных видов респираторных вирусов не отмечается. В депздраве также указали, что в статистике заболеваемости сегодня в Москве преобладают ОРВИ не гриппозной этиологии, в основном риновирусы.

Подчеркивается, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, легко поддаются лечению и протекают в легкой форме. Специалисты напомнили, что своевременное обращение к врачу поможет избежать развития тяжелых форм и осложнений.

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ФОТО: РИА Новости
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