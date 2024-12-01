Роспотребнадзор: за десять лет заболеваемость ВИЧ в РФ снизилась на 27%
Порядка 1,2 миллионов граждан с ВИЧ живут на территории России. Об этом заявил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский, его цитирует «Газета.ru».
С 1987 года, начиная с первого зафиксированного случая ВИЧ, такая инфекция была обнаружена у 1,7 миллионов россиян. Около полумиллиона из них считаются умершими.
Ежегодно в России регистрируются около 60 тысяч новых случаев ВИЧ. Согласно статистике Роспотребнадзора, за последнее десятилетие заболеваемость этой инфекцией в России упала на 27,1%, добавил Вадим Покровский.
В ноябре медицинское издание The Lancet опубликовало мировую статистику по заболеваемости и смертности от ВИЧ. По данным авторов материала, число новых случаев заражения этой инфекцией в мире упало почти на 22% в период с 2010 по 2021 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru