Роспотребнадзор: за десять лет заболеваемость ВИЧ в РФ снизилась на 27%

Порядка 1,2 миллионов граждан с ВИЧ живут на территории России. Об этом заявил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский, его цитирует «Газета.ru».



С 1987 года, начиная с первого зафиксированного случая ВИЧ, такая инфекция была обнаружена у 1,7 миллионов россиян. Около полумиллиона из них считаются умершими.