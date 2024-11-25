«Много смертей»: В России регистрируют половину всех случаев ВИЧ в Европе

В России регистрируют половину всех случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Европе, при этом позитивная динамика в этом году действительно просматривается, заявил глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с НСН.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума. По его словам, с 2016 года, когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ снизилась почти на 40%. Покровский отметил, что государственную стратегию необходимо расширить.