«Много смертей»: В России регистрируют половину всех случаев ВИЧ в Европе
Государственную стратегию по борьбе с ВИЧ необходимо расширить, поскольку в РФ по-прежнему наблюдается много смертей от инфекции, отметил в эфире НСН Вадим Покровский.
В России регистрируют половину всех случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Европе, при этом позитивная динамика в этом году действительно просматривается, заявил глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с НСН.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума. По его словам, с 2016 года, когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ снизилась почти на 40%. Покровский отметил, что государственную стратегию необходимо расширить.
«У нас есть еще одна проблема – много случаев (заболевания – ред. НСН) среди сельского населения. Как ни странно, в 2023 году был лидером Чукотский автономный округ, там население маленькое, поэтому он и попал в число лидеров по числу новых случаев. Потом были Красноярский край, Кемеровская область, Иркутская область, Алтайский край. Это не большее число новых случаев, а большее число новых случаев на 100 тысяч населения. Это и есть заболеваемость. Да, позитивная динамика в 2024 году есть, но пока еще ситуация достаточно неблагополучная, потому что у нас все-таки в стране регистрируется половина всех случаев в Европе, в европейском регионе. А население у нас поменьше, чем половина новых случаев. По-видимому, все-таки заболеваемость высокая», - сказал Покровский.
Он отметил, что государственную стратегию по борьбе с ВИЧ необходимо расширить, поскольку в РФ по-прежнему наблюдается много смертей от инфекции.
«У нас много смертей от ВИЧ-инфекции, поэтому надо эту стратегию выполнять получше. Меры надо расширить и углубить. Естественно, сейчас как раз пять лет прошло, надо подумать, какие внести изменения в эту стратегию, чтобы снизить заболеваемость. И еще у нас больше 30 тысяч случаев смертей среди ВИЧ-инфицированных – это тоже высокий показатель. Надо работать и работать на снижение. У нас профилактических программ сейчас очень мало, публикации в СМИ чаще среди информационных изданий… Но подробно объяснять людям, как себя вести, чтобы не заразиться ВИЧ, наверное, надо более широко, как можно больше использовать средств массовой информации, электронных средств информации. Так как общие знания населения о ВИЧ-инфекции у нас снижаются по сравнению с 2016 годом. Меньше гораздо информации о ВИЧ-инфекции, чем было раньше. Это отмечают многие, даже те, кто занимаются статистикой», - добавил собеседник НСН.
В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил госстратегию борьбы с ВИЧ-инфекцией в стране до 2030 года. В документе говорится, что стратегия должна обеспечить преемственность задач, направленных на прекращение формирования новых случаев ВИЧ-инфекции, а также на повышение качества и продолжительности жизни лиц с ВИЧ-инфекцией. К 2030 году вирус иммунодефицита человека должен перестать быть угрозой общественному здоровью в России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученый Золотарева предупредила россиян об опасности старых обоев
- В России существенно вырос спрос на товары для домашних животных
- Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
- Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери
- Вокалист «Би-2» Лева заявил, что продал квартиру в Москве ради содержания группы
- Курс доллара на Forex превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года
- Мосгорсуд утвердил заочный арест актера Смольянинова
- Путин распространил указ о выплате на участвующих в СВО росгвардейцах
- Посольство РФ в Лаосе рекомендовало россиянам быть осторожнее при покупке алкоголя
- Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru