Роспотребнадзор взял на контроль массовое отравление россиян в отеле Египта
Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».
В Роспотребнадзоре уточнили, что запросы направлены в Министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) для получения официальных данных по результатам расследования инцидента в отеле Xanadu Makadi Bay.
Ведомство также рекомендовало российским туристам соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, а использовать только бутилированную или кипячёную воду,
Ранее врачи призвали россиян не употреблять покрывшиеся плесенью продукты, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
