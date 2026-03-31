Смерть семьи в Италии после ужина связали с отравлением рицином
Причиной гибели женщины и ее 15-летней дочери в итальянском Кампобассо оказался яд рицин, а не пищевое отравление, как предполагалось ранее. Об этом сообщает агентство AGI.
Трагедия произошла после рождественского ужина, во время которого семья ела блюда из рыбы и морепродуктов. Изначально СМИ связывали случившееся с ботулотоксином в пище. Однако новое расследование привело следствие к версии умышленного отравления.
В конце декабря прокуратура региона Молизе возбудила дело после смерти матери и дочери, которые скончались в больнице Кампобассо после нескольких обращений к врачам.
В рамках первоначального расследования в список подозреваемых внесли пять медицинских работников. Теперь дело переквалифицировано на двойное убийство. Отец семьи был госпитализирован в Рим, передает «Радиоточка НСН».
