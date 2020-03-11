Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам для защиты от клещей. В пресс-службе ведомства сообщили, что при посещении лесов, парков и садово-огородных участков необходимо использовать специальные костюмы и репелленты, а также делать профилактические прививки.
В Москве из-за теплой и ранней весны пробуждаются не только птицы, первоцветы, но и клещи, пишет «Газета.ру».
В Роспотребнадзоре напомнили, что клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно может привести к инвалидности или смерти, сообщает АГН «Москва». Признаками заболевания становятся озноб, сильная головная боль, повышение температуры, тошнота, рвота, а также боли в мышцах.
Еще в конце января ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина сообщила, что в Москве проснулись клещи. По ее словам, возможны единичные случаи активизации этих кровососущих.
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