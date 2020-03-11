Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам для защиты от клещей. В пресс-службе ведомства сообщили, что при посещении лесов, парков и садово-огородных участков необходимо использовать специальные костюмы и репелленты, а также делать профилактические прививки.

В Москве из-за теплой и ранней весны пробуждаются не только птицы, первоцветы, но и клещи, пишет «Газета.ру».