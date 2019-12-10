Новый вид клещей назвали в честь Виктора Цоя

Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя. Этот вид, который получил название Trachyoribates viktortsoii, вместе с другими насекомыми сотрудники Института зоологии из Братиславы привезли из малайзийских лесов. Сергей Ермилов, который внимательно изучал насекомых и обнаружил одного неизвестного науке клеща. Его отнесли к роду Trachyoribates.

По словам мужчины, своё открытие он решил посвятить Виктору Цою, поскольку группа «Кино» оказала большое влияние на его жизнь, отмечает «ФедералПресс».