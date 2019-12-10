Новый вид клещей назвали в честь Виктора Цоя
Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя. Этот вид, который получил название Trachyoribates viktortsoii, вместе с другими насекомыми сотрудники Института зоологии из Братиславы привезли из малайзийских лесов. Сергей Ермилов, который внимательно изучал насекомых и обнаружил одного неизвестного науке клеща. Его отнесли к роду Trachyoribates.
По словам мужчины, своё открытие он решил посвятить Виктору Цою, поскольку группа «Кино» оказала большое влияние на его жизнь, отмечает «ФедералПресс».
Ранее НСН писала, что новый вид жуков-пилоусов назван в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Насекомое, получившее наименование Augyles letovi, открыл сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина Алексей Сажнев.
Энтомолог выделил новый вид благодаря узорам на надкрыльях, а также ряду других особенностей. Специалисты добавляют, что жуки вида Augyles letovi впервые были обнаружены во Вьетнаме более сорока лет назад, однако подробное описание получили только сейчас.
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