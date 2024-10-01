Роспотребнадзор: В России выявили семь случаев COVID-19 варианта XEC

«Сотрудники ведомства продолжают мониторирировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено ️7 случаев», — указали в федеральной службе.

За неделю в стране зафиксировали более 35 тысяч случаев коронавируса. Доминирующим в РФ вариантом остается линия JN.1 с сублиниями KS.1, JN.1, LB.1.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве не видят оснований для новой пандемии коронавируса, напоминает «Свободная пресса».

