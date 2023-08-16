Роспотребнадзор: В России нет нового штамма коронавируса ВА.Х
Новый штамм коронавируса ВА.Х в России не обнаружен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Новый вариант COVID-19, получивший неофициальное название BA.X, на территории РФ в настоящее время не обнаружен»,- указали в ведомстве.
По информации западных СМИ, новый вариант BA.X, отличающийся большим количеством мутаций, был выявлен в Израиле и Дании.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 («Эрис») омикрон-штамма коронавируса COVID-19, сообщает RT.
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил «Радиоточке НСН», что заболеваемость коронавирусом в России начнет расти осенью, а новый вариант EG.5 только усилит этот процесс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru