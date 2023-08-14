Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа, сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, более не требуется заполнять анкету прибывающего для иностранцев и лиц без гражданства до прибытия на территорию РФ, а также в пунктах пропуска через государственную границу.

При этом сохраняется выборочное тестирование на коронавирус по эпидемическим показаниям для россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства в случае, если они прибывают в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном распространении нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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