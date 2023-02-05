В России госпитализировали 618 человек с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировано 618 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«По состоянию на 5 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 618 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1085 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 9 410 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 996 744 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 45 человек. Всего умерли от заболевания 395 279 человек.

Ранее центр имени Гамалеи передал в Минздрав документы на регистрацию вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет, сообщает ТАСС.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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