В России госпитализировали 618 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 618 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 5 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 618 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1085 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 9 410 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 996 744 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 45 человек. Всего умерли от заболевания 395 279 человек.
Ранее центр имени Гамалеи передал в Минздрав документы на регистрацию вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет, сообщает ТАСС.
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