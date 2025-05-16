Роспотребнадзор: В РФ отсутствуют предпосылки для очередной волны COVID-19

В ведомстве указали, что также нет сведений о появлении в мире нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2.

«Геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 уделяется особое внимание», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что взаимодействуют по данному вопросу с зарубежными коллегами, обмен информацией идёт постоянно.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Азии началась новая волна заболеваемости COVID-19, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

