Роспотребнадзор: В РФ отсутствуют предпосылки для очередной волны COVID-19
В России отсутствуют какие-либо предпосылки для новой волны короновируса. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что также нет сведений о появлении в мире нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2.
«Геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 уделяется особое внимание», - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что взаимодействуют по данному вопросу с зарубежными коллегами, обмен информацией идёт постоянно.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Азии началась новая волна заболеваемости COVID-19, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru