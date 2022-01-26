Роспотребнадзор: в Москве усилен контроль за соблюдением санитарных мер
В Роспотребназоре заявили об усилении мер против распространения коронавируса в местах массового скопления граждан, таких как торговые центры, магазины, учреждения культуры и общественный транспорт.
Как отмечается, управление контрольного ведомства особое внимание будет уделять соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в городе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с начала года провели в столице около 700 проверок, в ходе которых выявили нарушения на 144 объектах.
Ранее в Петербурге не исключили введения дополнительных ограничений из-за COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru