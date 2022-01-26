В Петербурге не исключили введения дополнительных ограничений из-за COVID-19

Накануне городские власти уже ввели ряд дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса.

Несовершеннолетним в Петербурге с 28 января по 13 февраля запрещено посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров, концертных залов, кинотеатров. Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с их участием.

Организации дополнительного образования должны перейти на дистанционную работу.

Число новых случаев коронавируса в России продолжает расти, за минувшие сутки подтвердили 74 692 заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В Санкт-Петербурге выявлен 10 581 новый случай коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 786 человек.

