В Петербурге не исключили введения дополнительных ограничений из-за COVID-19
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Петербурге могут быть введены дополнительные ограничения. Об этом в среду заявила главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Соответствующее видео распространила пресс-службой администрации губернатора города.
Накануне городские власти уже ввели ряд дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса.
Несовершеннолетним в Петербурге с 28 января по 13 февраля запрещено посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров, концертных залов, кинотеатров. Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с их участием.
Организации дополнительного образования должны перейти на дистанционную работу.
Число новых случаев коронавируса в России продолжает расти, за минувшие сутки подтвердили 74 692 заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В Санкт-Петербурге выявлен 10 581 новый случай коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 786 человек.
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