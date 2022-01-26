Штамм «омикрон» выявили уже в 72 регионах России

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы уже в 72 регионах России. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Названы восемь противовирусных препаратов против «омикрона»

Накануне в оперштабе рассказали, что новый вариант COVID-19 обнаружен в 68 регионах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 70% пациентов, заразившихся «омикроном», не были вакцинированы от коронавируса, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоссияОмикрон-штамм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры