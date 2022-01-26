Штамм «омикрон» выявили уже в 72 регионах России
26 января 202212:30
Заражение штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы уже в 72 регионах России. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Накануне в оперштабе рассказали, что новый вариант COVID-19 обнаружен в 68 регионах.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 70% пациентов, заразившихся «омикроном», не были вакцинированы от коронавируса, сообщает RT.
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Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru