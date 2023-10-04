Роспотребнадзор: В Красноярске впервые выявлен новый штамм COVID «эрис»
Подвариант COVID-19 «эрис» впервые зарегистрирован в Красноярске, заявил региональный главк Роспотребнадзора.
Отмечается, что новый штамм не появляется на тяжесть течения заболевания. Также подчеркивается, что региона пока оказался вне поля атаки вирусов гриппа.
Ранее стало известно, что в крупнейших частных клиниках Москвы прекратили прививать вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, пишет РБК. Информация о возможности пройти вакцинацию препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» размещена на сайтах нескольких клиник, однако ни в одной из них препаратов нет в наличии, также у компаний пока отсутствует информация о возобновлении поставок.
Вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Радиоточке НСН». Он отметил, что необходимо дождаться завершения испытаний обновленных вакцин против нового штамма «пирола» и других.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- FT: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в ЕС
- Победители «Молодых Ветров» 4 октября выступят в Красноярске
- В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций Евросоюза
- Роспотребнадзор: В Красноярске впервые выявлен новый штамм COVID «эрис»
- Объем наличных денег в обращении у россиян снизился впервые за 1,5 года
- В Госдуме предложили выплачивать 10 тысяч рублей вступившим в брак до 35 лет
- Марочко: ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны вокруг Купянска
- Онколог рассказал, почему стоит отказаться от растворимого кофе
- ПВО сбила 31 дрон над Белгородской, Брянской и Курской областями
- Минобороны: ВКС пресекли попытку проникновения украинского десанта в Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru