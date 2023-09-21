Роспотребнадзор: нет оснований для паники из-за роста заболеваемости COVID-19
В настоящее время в России нет оснований говорить о наступлении катастрофической ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает «Интерфакс».
По его словам, еще год назад на 37 неделе в стране фиксировалось 370 тысяч случаев COVID-19, а в этом только 11 тысяч.
«Масштабы абсолютно не сопоставимые», - подчеркнул Горелов.
Он также рассказал, что сейчас в России присутствуют все варианты «омикрона», а также подварианты коронавируса «кракен», «арктур» и «эрис». При этом специалист отметил, что «пирола» пока нет.
Он также подчеркнул, что при росте числа инфицированных нагрузка на стационары не увеличивается, что говорит о том, что заболевание протекает чаще всего как обычное ОРЗ.
Ранее стало известно, что в России готовятся к новой волне заболеваний COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru