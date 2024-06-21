Врач призвала принять жесткие меры для борьбы с холерой в Херсоне
В Херсоне необходимо принять жесткие меры, чтобы пресечь вспышку холеры, заявила врач-инфекционист Елена Мескина. Ее слова приводит NEWS.ru
Ранее пророссийское подполье города Херсон сообщило о вспышке [олеры в регионе, от которой погибли 12 человек.
Мескина подчеркнула, что холера является особо опасной инфекцией по градации Всемирной организации здравоохранения. Поэтому в этой ситуации необходимо назначить жесточайший карантин. Таким образом, вовремя принятые ограничительные меры помогут остановить эту инфекцию.
При этом россиянам не стоит опасаться вспышки заболевания. Врач пояснила, что российский Роспотребнадзор работает более жестко, чем соответствующие организации в Европе. Она предположила, что будут сформированы специальные кордоны и приняты необходимые карантинные меры.
Ранее врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что возбудитель холеры предпочитает теплый климат, поэтому в России бактерия может жить только в Причерноморье, Приазовье и Калмыкии. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru