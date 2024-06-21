Подполье заявило о вспышке холеры в Херсоне

Вспышка холеры зафиксирована в Херсоне, около ста человек попали в больницы, как минимум 12 погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье города.

«Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — указал собеседник агентства.

По данным подполья, подконтрольные Киеву власти боятся паники и выдают случаи холеры за брюшной тиф, пишет RT. Предположительно, заболевание распространяется через воду, в зоне риска оказались системы водоснабжения ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра.

В связи с сообщениями о вспышке холеры Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях, ведомство готово к «выявлению и реагированию». В то же время федеральная служба подчеркнула, что ситуация в стране стабильна.

