Подполье заявило о вспышке холеры в Херсоне
Вспышка холеры зафиксирована в Херсоне, около ста человек попали в больницы, как минимум 12 погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье города.
«Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — указал собеседник агентства.
По данным подполья, подконтрольные Киеву власти боятся паники и выдают случаи холеры за брюшной тиф, пишет RT. Предположительно, заболевание распространяется через воду, в зоне риска оказались системы водоснабжения ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра.
В связи с сообщениями о вспышке холеры Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях, ведомство готово к «выявлению и реагированию». В то же время федеральная служба подчеркнула, что ситуация в стране стабильна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru