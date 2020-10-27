Роспотребнадзор: Решение о закрытии ночных клубов примут регионы

Заявление Роспотребнадзора о необходимости закрытия во всех регионах России ночных клубов и ресторанов или об ограничении их работы с 23:00 до 6:00 носит рекомендательный характер, пояснили в ведомстве. Отмечается, что решение о этом будут принимать власти регионов.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что введение всеобщего масочного режима по всей стране обязательно.

Требование носить маски в общественных местах по всей России вступит в силу с 28 октября. Соответствующее заявление с подписью главного санитарного врача Анны Поповой было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о значительно участившихся случаях заболеваемости COVID-19 в регионах.

