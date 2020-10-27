Роспотребнадзор: Решение о закрытии ночных клубов примут регионы
Заявление Роспотребнадзора о необходимости закрытия во всех регионах России ночных клубов и ресторанов или об ограничении их работы с 23:00 до 6:00 носит рекомендательный характер, пояснили в ведомстве. Отмечается, что решение о этом будут принимать власти регионов.
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что введение всеобщего масочного режима по всей стране обязательно.
Требование носить маски в общественных местах по всей России вступит в силу с 28 октября. Соответствующее заявление с подписью главного санитарного врача Анны Поповой было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось о значительно участившихся случаях заболеваемости COVID-19 в регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru