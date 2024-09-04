Школы и детсады Баксана перевели на дистант из-за вспышки кишечной инфекции

Школы и детские сады в городе Баксан в Кабардино-Балкарии переведены на дистанционный формат функционирования в связи со вспышкой кишечной инфекции. Об этом сообщила на полях Восточного экономического форума руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

По её словам, ситуация с инфекцией в городе купирована, дальнейшее развитие заболеваемости не будет. Как подчеркнула Попова, необходимо сделать так, чтобы подобное больше не повторилось, но это вопрос водоснабжения.

В Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением госпитализировали 70 человек

Попова уточнила, что у заболевших выявлен возбудитель дизентерии и ротовирус, передает RT. Более 200 человек были госпитализированы с признаками отравления в Баксане 3 сентября. По данным Минздрава республики, большинство заболевших находятся на амбулаторном лечении, в больницах остаются 70 человек.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Следственного комитета, причиной массового отравления людей в Баксане могла стать водопроводная вода. Следователи выясняют все детали произошедшего.

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Фото: baksan.kbr.ru
ТЕГИ:Кабардино-балкарияИнфекцияОтравление

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