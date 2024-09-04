Школы и детсады Баксана перевели на дистант из-за вспышки кишечной инфекции

Школы и детские сады в городе Баксан в Кабардино-Балкарии переведены на дистанционный формат функционирования в связи со вспышкой кишечной инфекции. Об этом сообщила на полях Восточного экономического форума руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

По её словам, ситуация с инфекцией в городе купирована, дальнейшее развитие заболеваемости не будет. Как подчеркнула Попова, необходимо сделать так, чтобы подобное больше не повторилось, но это вопрос водоснабжения.