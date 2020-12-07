Роспотребнадзор установил правила перевозки и хранения вакцины «Спутник V»

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Постановление ведомства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливает санитарно-эпидемиологические правила, которые должны быть соблюдены при движении препарата от производителя к потребителю.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, при транспортировке и хранении «Спутника V» на всех уровнях должна быть обеспечена «холодовая цепь», которая сохранит качество и безопасность вакцины.

Документ вступит в силу 8 декабря и будет действовать до 1 марта 2021 года.

Ранее эксперты рассказали о сложностях при транспортировке вакцин от коронавируса в России.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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