Эксперты рассказали о сложностях при доставке вакцин от COVID-19 в России

Главная сложность при транспортировке вакцин от коронавируса – сохранение температурного режима. Отклонение температуры даже на полградуса приведет к тому, что целую партию вакцины придется выкидывать, пишет РБК со ссылкой на врачей и транспортные компании.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале 7 декабря массовой вакцинации граждан. Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам до 3 декабря разработать правила для транспортировки вакцин в больницы.

Разновидности российской вакцины «Спутник V» могут храниться в двух температурных режимах: не ниже -18°С в жидкой форме и от 2 до +8°С в порошковом виде. Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» хранится при той же температуре.

Профессор Вирусологии Александр Черпунов рассказал изданию, что при разморозке и повторной заморозке вакцины ее эффективность значительно снижается. Эта проблема становится особенно актуальной при транспортировке больших объемов препарата, заявил эксперт.

Ответственный за перевозки компании «Ритейл транспорт эйдженси» Станислоав Булыгин отмечается, что российские фармацевтические компании и раньше применяли строгий темперартурный режим к перевозке медицинских препаратов, поэтому технологии их доставки хорошо отработаны. Он добавил, что проблема сохранения температурного режима легко решается с помощью термобоксов, которые предотвращают возможные риски в виде физических повреждений, намокания, проникновения пыли и грязи.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что транспортировка вакцины требует усовершенствования транспортной инфраструктуры за счет тщательного планирования и контроля по соблюдению правил.

Термобоксы являются надежным способом избежать разморозки вакцины, однако это втрое увеличивает стоимость доставки из-за объемов заполняемого пространства, утверждают эксперты транспортных компаний.





