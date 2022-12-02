Роспотребнадзор усилит контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке

В аэропортах РФ будет обеспечен усиленный контроль в отношение стыковочных рейсов, на которых могут быть граждане Уганды или те, кто посетил эту страну. Об этом говорится в распоряжении Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, в этой африканской стране зарегистрирована вспышка заболеваемости Эболой.

В Конго зафиксировали первый в 2022 году случай заболевания лихорадкой Эбола

Кроме того, с особым контролем следует относится к пассажирам, побывавшим в Великобритании, так как в этой стране предположительно также зафиксирован случай заражения этим вирусом.

«Службой были приняты дополнительные меры, направленные на недопущение завоза инфекции и своевременное выявление случаев заболевания», - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью НСН заявил, что в России нет хорошей вакцины от вируса Эбола, при этом его могут использовать, как биологическое оружие.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
ТЕГИ:АэропортыАфрикаЛихорадка ЭболаРоспотребнадзор
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