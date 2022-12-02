Роспотребнадзор усилит контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке

В аэропортах РФ будет обеспечен усиленный контроль в отношение стыковочных рейсов, на которых могут быть граждане Уганды или те, кто посетил эту страну. Об этом говорится в распоряжении Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, в этой африканской стране зарегистрирована вспышка заболеваемости Эболой.