В Конго зафиксировали первый в 2022 году случай заболевания лихорадкой Эбола

В Демократической Республики Конго (ДРК) зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Эбола в 2022 году. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на конголезский Национальный институт биомедицинских исследований.

В Гвинее началась эпидемия Эболы

Ученые выявили инфицированного вирусом Эбола пациента на северо-западе страны. О личности заболевшего не сообщается, отмечает ТАСС.

Последняя, 13-я по счету, вспышка лихорадки Эбола завершилась в ДРК в декабре 2021 года. В период пандемии выявили 11 заболевших, шестеро из них скончались.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов рассказал, что COVID-19 не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть ими одновременно, передает РИА Новости.

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ФОТО: Лихорадка Эбола
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