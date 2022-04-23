В Конго зафиксировали первый в 2022 году случай заболевания лихорадкой Эбола
В Демократической Республики Конго (ДРК) зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Эбола в 2022 году. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на конголезский Национальный институт биомедицинских исследований.
Ученые выявили инфицированного вирусом Эбола пациента на северо-западе страны. О личности заболевшего не сообщается, отмечает ТАСС.
Последняя, 13-я по счету, вспышка лихорадки Эбола завершилась в ДРК в декабре 2021 года. В период пандемии выявили 11 заболевших, шестеро из них скончались.
Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов рассказал, что COVID-19 не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть ими одновременно, передает РИА Новости.
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