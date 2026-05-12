Роспотребнадзор усилил пограничный контроль на границе из-за хантавируса

Роспотребнадзор совместно с пограничной службой РФ усилил пропускной контроль на государственной границе. Меры приняты для предотвращения завоза хантавируса Андес на территорию страны, сообщило ведомство в своем канале на платформе «Макс».

В ведомстве подчеркнули, что совместно с пограничниками реализован комплекс мер по усилению досмотра на пунктах пропуска. Дополнительно для мониторинга и снижения эпидемиологических рисков задействована система «Периметр».