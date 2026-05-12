Роспотребнадзор усилил пограничный контроль на границе из-за хантавируса

Роспотребнадзор совместно с пограничной службой РФ усилил пропускной контроль на государственной границе. Меры приняты для предотвращения завоза хантавируса Андес на территорию страны, сообщило ведомство в своем канале на платформе «Макс».

В ведомстве подчеркнули, что совместно с пограничниками реализован комплекс мер по усилению досмотра на пунктах пропуска. Дополнительно для мониторинга и снижения эпидемиологических рисков задействована система «Периметр».

Природным резервуаром данной инфекции выступает карликовый рисовый хомяк, ареал обитания которого ограничен Аргентиной и Чили. В ведомстве отметили, что климатические условия в России не подходят для жизнедеятельности этого грызуна.

Этот фактор, по данным Роспотребнадзора, существенно минимизирует вероятность появления переносчика вируса на территории России. Тем не менее, профилактические мероприятия на границе продолжаются в усиленном режиме.

Ранее в России допустили новый локдаун из-за хантавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
