Роспотребнадзор: У птичьего гриппа в Мексике нет пандемического потенциала

«Появилась информация о зарегистрированной смерти, вызванной вирусом гриппа птиц (H5N2). Всех очень это тревожит», - сказала она.

Попова отметила, что человек умер от птичьего гриппа 24 апреля. По словам главы надзорного ведомства, если бы вирус был с пандемическим потенциалом, то за это время «радиус разлета» вируса был бы очень большим.

Ранее, 5 июня, ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа. Речь идет о 59-летнем жителе штата Мехико, у которого не было «контактов с домашней птицей или другими животными». Заболевший обратился за медпомощью 24 апреля, он был доставлен в институт респираторных заболеваний и скончался в тот же день из-за осложнений, передает «Радиоточка НСН».

