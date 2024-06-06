Роспотребнадзор: У птичьего гриппа в Мексике нет пандемического потенциала

Грипп птиц A(H5N2), которым в Мексике впервые заразился человек, не имеет пандемического потенциала. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Появилась информация о зарегистрированной смерти, вызванной вирусом гриппа птиц (H5N2). Всех очень это тревожит», - сказала она.

Попова отметила, что человек умер от птичьего гриппа 24 апреля. По словам главы надзорного ведомства, если бы вирус был с пандемическим потенциалом, то за это время «радиус разлета» вируса был бы очень большим.

Ранее, 5 июня, ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа. Речь идет о 59-летнем жителе штата Мехико, у которого не было «контактов с домашней птицей или другими животными». Заболевший обратился за медпомощью 24 апреля, он был доставлен в институт респираторных заболеваний и скончался в тот же день из-за осложнений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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