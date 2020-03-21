Роспотребнадзор: тест-системы для выявления коронавируса направлены в 13 стран

Роспотребнадзор передал тест-системы для определения коронавируса COVID-19 13 странам, в том числе членам СНГ и ЕАЭС, а также Монголии, Ирану, КНДР. Российские анализаторы позволят провести более 100 тысяч исследований, сообщает Газета.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Благодаря российским тест-системам удалось диагностировать первые случаи заражения новым коронавирусом в Белоруссии, Армении, Узбекистане и Киргизии, сообщают в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что диагностические системы в ближайшее время получат власти Египта, Венесуэлы и Сербии.

«Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в мире», — цитируют сообщение Роспотребнадзора «Известия».

Власти Китая заявили 31 декабря 2019 года о вспышке пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса COVID-19 пандемией. В России официально подтверждено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.

Ранее НСН сообщала, что в РФ тестируют вакцину и препараты от COVID-19, а «Газпром» готов наладить производство антисептиков из газа. О готовности наладить производство антисептиков из газа заявил «Газпром». Как поясняет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, в качестве базовых веществ могут быть использованы изопропанол и этанол. В отличие от вакцины или антивирусных препаратов, производство антисептиков может быть налажено в сжатые сроки, - отмечает агентство.

