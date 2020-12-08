Роспотребнадзор сообщил о состоянии здоровья испытателей второй вакцины от COVID-19

Все участники исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» чувствуют себя хорошо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что первый компонент вакцины получили 672 испытателя в возрасте от 18 до 59 лет, а также 96 добровольцев в пожилом возрасте.

В Роспотребнадзоре заявили, что нежелательных последствий вакцинации не выявили ни у одного испытуемого.

Попова рассказала о сроках исследования «ЭпиВакКороны» после иммунизации добровольцев

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана новосибирским научный центром «Вектор». Сейчас она проходит стадию внелабораторных клинических испытаний.



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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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