Роспотребнадзор сообщил о состоянии здоровья испытателей второй вакцины от COVID-19

Все участники исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» чувствуют себя хорошо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что первый компонент вакцины получили 672 испытателя в возрасте от 18 до 59 лет, а также 96 добровольцев в пожилом возрасте.

В Роспотребнадзоре заявили, что нежелательных последствий вакцинации не выявили ни у одного испытуемого.